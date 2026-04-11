Scontro mortale a Bagnolo | l’automobilista patteggia per l’idraulico

Un uomo di 69 anni residente nel cremonese ha patteggiato una condanna di un anno e quattro mesi con sospensione della pena per l’omicidio colposo di Giancarlo Nichetti, avvenuto a Bagnolo. L’incidente ha coinvolto un’automobile e ha causato la morte della vittima. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento giudiziario in tribunale.

Un uomo di 69 anni residente nel cremonese ha accettato una condanna di un anno e quattro mesi con sospensione della pena per l’omicidio colposo di Giancarlo Nichetti. Il giovane idraulico di Chieve, che aveva 42 anni, era deceduto il 20 febbraio 2024 presso la struttura ospedaliera di Crema a seguito delle complicazioni derivanti da un impatto stradale avvenuto a Bagnolo Cremasco. L’evento tragico si era scatenato quattro giorni prima del decesso, quando la moto su cui viaggiava Nichetti era stata tamponata dall’auto dell’imputato. Lo scontro aveva causato la caduta del motociclista al suolo, provocandogli una frattura al polso. Dopo l’intervento chirurgico per riparare il danno fisico, le condizioni cliniche del quarantaduenne erano peggiorate improvvisamente, portandolo al decesso in ospedale dopo pochi giorni di ricovero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro mortale a Bagnolo: l’automobilista patteggia per l’idraulico Incidente mortale. Automobilista patteggiaUn processo lampo, per chiudere a livello giudiziario in tribunale a Pisa, con un patteggiamento della pena, la tragedia del dicembre 2024 di via... Scontro mortale tra auto e moto sulla Novedratese: patteggia 9 mesi la conducente, patente sospesa per ottoSi è chiuso con un patteggiamento il procedimento penale legato al tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale Novedratese, nei pressi...