A pochi mesi dalla scadenza del 30 giugno, il Piano nazionale di ripresa e resilienza presenta ancora molte criticità sulla trasparenza. Attualmente sono disponibili dati relativi a circa 280.000 progetti su un totale di 655.000 finanziati. La riduzione delle informazioni accessibili rende difficile seguire l’andamento delle iniziative e verificare l’utilizzo dei fondi pubblici. La situazione solleva preoccupazioni sulla gestione complessiva delle risorse destinate al piano.

A pochi mesi dalla scadenza del 30 giugno il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che negli auspici avrebbe dovuto modernizzare il Paese facendolo uscire dal circolo vizioso della bassa crescita, accelerare la transizione ecologica e digitale e rilanciare produttività e infrastrutture, è un cantiere incompleto attraversato da continue revisioni. E per i cittadini capire come sono stati utilizzati i quasi 200 miliardi destinati all’Italia è praticamente impossibile. Mentre il ministro per Affari europei e Pnrr Tommaso Foti rivendica “416 obiettivi raggiunti, 655.677 progetti finanziati e oltre 541mila interventi conclusi”, dall’ultimo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, scadenza tra due mesi ma la trasparenza diminuisce ancora. “Disponibili dati per 280mila progetti sui 655mila finanziati”

Notizie correlate

Pnrr, Foti indica la strada: "600mila progetti finanziati e in esecuzione"Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione: "Quelli già conclusi sono 448mila, 111mila in fase di esecuzione".

Pnrr in Ciociaria, Cabina di Coordinamento a Frosinone per monitorare i progetti finanziatiQuesta mattina, presso il Palazzo del Governo di Frosinone, si è riunita, presieduta dal Prefetto di Frosinone, la Cabina di coordinamento PNRR,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Pnrr, l'ultimo miglio è di corsa. In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euro; Il decreto PNRR 2026: si conferma il termine unico al 30 giugno 2026 per i lavori con monitoraggio fino al 31 dicembre. Stretta su contratti, subentro e digitalizzazione della PA; PNRR: monitorabili solo 280mila progetti su 655mila finanziati; IPERTROFIA MINISTERIALE DI PROGETTI PN e PNRR. SERVONO SCELTE COERENTI E CORAGGIOSE DA PARTE DELLA CATEGORIA.

Pnrr, l'ultimo miglio è di corsa. In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euroIl Campidoglio è riuscito a mettere a terra l'87% degli investimenti. Caudo: Capacità di spesa enorme rispetto alla media del passato ... romatoday.it

Trenta miliardi da spendere in due mesi, la corsa contro il tempo del PNRRSono 45.506 i cantieri che rientrano nelle 60 misure con scadenza perentoria. Il loro valore complessivo supera i 96 miliardi, ma è la quota direttamente a car ... primapaginanews.it

PNRR Sanità, corsa contro il tempo: la provincia di Trapani accelera su Case di Comunità e telemedicina #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Pnrr, l'ultimo miglio è di corsa. In due mesi Roma deve spendere 150 milioni di euro ift.tt/T0t3YoL x.com