Arti sceniche oltre 3,6 milioni e altri 9 progetti finanziati Manetti | Impegno su giovani e formazione

La Regione Toscana ha stanziato oltre 3,6 milioni di euro per sostenere le Residenze per le arti sceniche, con un incremento che permette di finanziare altri nove progetti. La somma totale ammonta a circa 3.612.591 euro. L’assessore regionale ha dichiarato che l’obiettivo è investire su giovani e formazione nel settore teatrale. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente verso il settore culturale e artistico.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Sono oltre 3,6 milioni di euro (3.612.591,287) le risorse complessive destinate dalla Regione Toscana al sostegno delle Residenze per le arti sceniche, con un nuovo incremento che consente di finanziare altri 9 progetti. Sale così a 19 il numero totale delle iniziative sostenute, nell’ambito dell’avviso regionale “Attività PAD 1.a.15 - Residenze per le arti sceniche”, volto allo sviluppo di un'occupazione stabile di qualità nello spettacolo dal vivo. Il punto sulle graduatorie e i finanziamenti è stato fatto oggi dall’assessora alla cultura Cristina Manetti nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte molti rappresentanti delle realtà coinvolte nei diversi ambiti artistici (teatro, danza, circo contemporaneo e performing arts).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arti sceniche, oltre 3,6 milioni e altri 9 progetti finanziati. Manetti: "Impegno su giovani e formazione" Notizie correlate Edilizia scolastica in Sicilia, 11 progetti finanziati con oltre 10 milioni dal Fesr 2021-2027. Via libera del governo Schifani a interventi per sicurezza e accessibilitàIl Programma regionale Fesr 2021-2027 mette a disposizione oltre 10 milioni di euro per rendere le scuole siciliane più sicure, accessibili e... Toscana diffusa, finanziati altri 13 progetti di rigenerazione urbanaFirenze, 10 febbraio 2026 – Aumentano i progetti di rigenerazione urbana finanziati nei comuni della 'Toscana Diffusa': grazie a un incremento di 5,8...