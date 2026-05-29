Il Monza torna in Serie A | il Catanzaro vince 2-0 al ritorno ma non basta

Notizia in breve

Il Monza si assicura la promozione in Serie A dopo aver battuto il Catanzaro 2-0 in casa nel ritorno dei playoff. Nonostante la vittoria, il risultato complessivo non basta per superare lo svantaggio dell’andata. La partita si è giocata con tensione, con il Monza che ha segnato due gol nel secondo tempo. La gara si è conclusa con il traguardo della promozione, anche se la qualificazione non è stata decisa dalla sola partita di ritorno.