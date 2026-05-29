Il Monza torna in Serie A | il Catanzaro vince 2-0 al ritorno ma non basta
Il Monza si assicura la promozione in Serie A dopo aver battuto il Catanzaro 2-0 in casa nel ritorno dei playoff. Nonostante la vittoria, il risultato complessivo non basta per superare lo svantaggio dell’andata. La partita si è giocata con tensione, con il Monza che ha segnato due gol nel secondo tempo. La gara si è conclusa con il traguardo della promozione, anche se la qualificazione non è stata decisa dalla sola partita di ritorno.
Il Monza conquista la promozione in Serie A al termine di una gara di ritorno dai nervi tesi, disputata sul proprio campo. I brianzoli escono sconfitti per 2-0 dalla sfida contro il Catanzaro, ma si guadagnano il salto nella massima serie grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della regular season: terzi in graduatoria, contro una posizione più bassa dei calabresi. Si chiude così un anno di purgatorio in Serie B per il club di Brianza, che ora torna a recitare un ruolo nel calcio che conta insieme alle altre neopromosse Venezia e Frosinone. Il Catanzaro ci crede fino all’ultimo, costruendo una rimonta di carattere dopo il 2-0 subito nella gara di andata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Il Monza torna in Serie A! Che festa al Brianteo
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