Catanzaro si è qualificato per la finale dei playoff di Serie B, superando il Palermo dopo una rimonta che non si è concretizzata del tutto. La squadra calabrese avrà così la possibilità di affrontare il Monza nell’ultima partita decisiva per la promozione. La fase finale della competizione di quest’anno si avvicina alla conclusione, completando il quadro delle squadre che si contenderanno la promozione. La finale si disputerà tra queste due formazioni, con l’ultimo atto che deciderà chi accederà alla massima serie.

Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Catanzaro in finale playoff di Serie B: rimonta (quasi) riuscita al Palermo, ma passano i calabresi! Sarà ultimo atto col Monza

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Playoff, il Catanzaro strapazza il Palermo: rimonta per il Monza

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