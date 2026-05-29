il monza promosso in serie a delusione catanzaro

Il Monza è stato promosso in Serie A, diventando l’ultima squadra a salire nella massima serie dopo Venezia e Frosinone. La promozione è arrivata nonostante la sconfitta per 0-2 in casa contro il Catanzaro nella finale dei playoff. La squadra ha ottenuto il passaggio di categoria grazie ai risultati delle partite precedenti, che hanno garantito il piazzamento promozione. La partita finale si è conclusa con la vittoria del Catanzaro, ma il Monza ha comunque raggiunto l’obiettivo stagionale.

Il Monza torna in serie A: è l’ultima promossa della stagione dopo il Venezia e il Frosinone. Il Monza è promosso nonostante una sconfitta per 0-2 in casa contro il Catanzaro nella finale dei playoff. La partita d’andata era finita 2-0 in favore del club lombardo. La squadra di Aquilani va a un passo dall’impresa, ma in Serie A ci va la squadra di Bianco per il vantaggio di classifica. Nella fase finale di un primo tempo equilibrato la sblocca Jack al 39?. Nella ripresa il Catanzaro ci prova con Iemmello e poi trova il raddoppio con Frosinini al 78?. Il Monza però resiste e conquista la promozione. Questo articolo Il Monza promosso in serie... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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