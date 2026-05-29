Il 29 maggio, Fabio Panetta ha letto delle Considerazioni finali in cui ha affermato che non basta acquistare una dinamo. Questa frase ha attirato l’attenzione, ma rischia di passare inosservata tra le notizie di giornata. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio, senza ulteriori dettagli sui contesti o le implicazioni. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa affermazione.

C’è una frase, nelle Considerazioni finali lette da Fabio Panetta il 29 maggio, che merita di essere sottratta al rumore della cronaca. Tra le pagine su crescita, debito e banche, il governatore osserva che nelle grandi rivoluzioni tecnologiche il guadagno maggiore è andato più a chi ha saputo adottare la tecnologia che a chi l’ha inventata, e aggiunge che è su quel terreno che si deciderà la crescita futura. Ai lettori frettolosi potrà apparire un’annotazione di passaggio ma contiene il punto su cui si misurerà il valore economico dell’intelligenza artificiale. È, infatti, una verità nota agli economisti da quasi quarant’anni. Nel 1987 Robert Solow la condensò in una battuta rimasta celebre: l’età dei computer si vedeva ovunque, tranne che nelle statistiche della produttività. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il monito di Panetta: non basta comprare la dinamo. L’analisi di Cerra

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