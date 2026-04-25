I timori di Panetta e il monito al governo

Ieri pomeriggio, durante una trasmissione televisiva, si è assistito a un momento di tensione tra le forze politiche presenti in Parlamento. Quando è stato trasmesso il collegamento con l’aula, alcune persone in studio hanno potuto ascoltare i cori cantati dall’opposizione e dalla maggioranza, che si sono susseguiti in modo alterno. La scena ha suscitato reazioni e ha evidenziato un clima di divisione tra i diversi schieramenti politici.

Ieri, chi ha avuto modo di guardare la tv di pomeriggio, al momento del collegamento con il Parlamento si sarà trovato, almeno per una parte, a disagio nell’assistere ai cori intonati dall’opposizione prima e dalla maggioranza in risposta agli stessi. Passino i brani cantati, ma non la profanazione del tempio, Palazzo Montecitorio, al cui interno stava andando in onda quello spettacolo più che goliardico. Eppure gli argomenti in discussione erano di tutt’altro genere, per niente lieve. Intanto a Napoli il Governatore della Banca d’ Italia, Fabio Panetta, è intervenuto a un convegno organizzato al Museo Archeologico Nazionale. Il tema di quell’incontro era: “L’Oro di Napoli.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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