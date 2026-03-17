Ex Ilva il monito di Federmeccanica | Non ne possiamo fare a meno è l?acciaieria più green d?Europa

Federmeccanica ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai manager di Acciaierie d’Italia e dall’amministrazione straordinaria, sottolineando come il settore dell’acciaio rappresenti l’acciaieria più ecologica d’Europa. La discussione si concentra sulla continuità dell’attività industriale e sull’importanza di mantenere l’asset siderurgico in Italia. La posizione è chiara e si rivolge alla necessità di preservare questa realtà produttiva.

Totale apprezzamento del lavoro fatto in fabbrica dai manager di Acciaierie d’Italia e dall’amministrazione straordinaria; mantenimento dell’asset industriale siderurgico a Taranto; intervento dello Stato. Ruotano attorno a questi tre punti le dichiarazioni rilasciate ieri, in Confindustria Taranto, da Simone Bettini, presidente di Federmeccanica, la federazione di Confindustria che rappresenta circa 14mila imprese con 900mila addetti. Bettini, insieme al direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, e accompagnato da una delegazione di Confindustria Taranto con il presidente Salvatore Toma, Vincenzo Cesareo, Michele De Pace e Pasquale Di Napoli, è stato in mattinata in fabbrica (dove ha incontrato tra gli altri il direttore generale Maurizio Saitta) e poi ha tenuto un incontro in Confindustria. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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