Più unità meno dipendenze Lindholz Bundestag legge il futuro dell’Europa

In un quadro di crescente attenzione alle sfide europee, un rappresentante del parlamento tedesco ha annunciato l’intenzione di promuovere una maggiore collaborazione tra Berlino e Roma. Gli argomenti principali riguardano la sicurezza, la transizione digitale e la stabilità economica. La cooperazione tra i due paesi mira a rafforzare l’unità dell’Unione europea, riducendo le dipendenze tra gli Stati membri.

Dalla sicurezza alla transizione digitale, fino alla resilienza economica: Berlino guarda a una cooperazione sempre più stretta con Roma per rafforzare l’Unione europea. In un momento in cui le tensioni geopolitiche ridisegnano gli equilibri globali, la Germania si trova al centro di una duplice sfida: consolidare la propria coesione interna e contribuire a un’Europa più autonoma, competitiva e sicura. Asse italo-tedesco, autonomia strategica, sovranità digitale e difesa comune sono le parole chiave di una stagione in cui le scelte di Berlino pesano sull’intero continente. A margine di un evento della Fondazione Hanns Seidel, in collaborazione con l’Associazione Amici di Luigi Ferraris e Formiche, la vicepresidente del Bundestag Andrea Lindholz ha dialogato con Formiche sulle priorità strategiche della Germania. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Più unità, meno dipendenze. Lindholz (Bundestag) legge il futuro dell’Europa Leggi anche: Più falli, meno tempo effettivo di gioco, meno gol: benvenuti in Serie A il campionato meno emozionante d’Europa Europa, Von der Leyen punta a nuovi accordi commerciali: autonomia economica e meno dipendenze in vista.La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso oggi una preoccupazione crescente riguardo alla necessità di un’azione...