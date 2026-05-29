Il mondo del calcio in lutto E’ morto Alessandro Bianchi

E’ morto Alessandro Bianchi, 78 anni, figura nota nel mondo del calcio di Fornoli e Bagni di Lucca. Era stato calciatore, poi allenatore e dirigente. La notizia ha suscitato dolore e commozione nella comunità locale.

Profondo dolore e commozione a Fornoli e in tutta Bagni di Lucca per la scomparsa di Alessandro Bianchi, 78 anni, molto conosciuto nel mondo del calcio sia come calciatore prima, che come allenatore e dirigente successivamente. Lascia la moglie Giovanna e i figli Susanna a Gianluca e un vuoto incolmabile nella comunità. Alessandro era un uomo amabile, stimato e ben voluto. La sua carriera calcistica iniziata dal campetto parrocchiale di Fornoli lo ha portato a giocare da giovanissimo nell’Olimpia Marlia e poi nel Bagni di Lucca come protagonista della prima storica promozione del club termale dalla terza alla seconda categoria. Tutti lo ricordano per la sua naturale predisposizione ad adattarsi in campo a vari ruoli, tant’è che pur avendo iniziato centravanti fini per essere portiere di buon livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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