Morto Beppe Savoldi | lutto nel mondo del calcio

È morto oggi Beppe Savoldi, ex calciatore bergamasco noto per aver iniziato la carriera nell’Atalanta e aver poi giocato con Bologna e Napoli. La sua scomparsa è avvenuta dopo una lunga malattia. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo dello sport e tra gli appassionati di calcio. Savoldi aveva avuto una carriera di rilievo nel calcio italiano.

Storico attaccante bergamasco cresciuto nell'Atalanta e successivamente protagonista con le maglie di Bologna e Napoli, è scomparso oggi dopo aver affrontato una lunga malattia Attaccantebergamascotra i più iconici delcalcio italianodegli anni Settanta,Beppe Savoldi si è spento all’età di 79 anni. Nato a Gorlago il 21 gennaio1947, è stato uno deicentravanti più rappresentativi e prolifici del calcio italianodi quegli anni. “Beppe Savoldici ha lasciati, accompagnato dalla sua famiglia, dai luoghi che amava e dagliaffetti che hanno segnato la sua vita.Fino all’ultimo istante,ha custodito e trasmesso i valori e l’amoreche hanno definito il suo cammino terreno“, ha espresso con dolore sui social ilfiglio Gianluca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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