Il mondo del calcio in lutto | morto Alexander Manninger

Il calcio mondiale piange la scomparsa di Aleksandr Manninger, ex portiere di rilievo. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di diverse squadre italiane, tra cui Fiorentina, Bologna, Torino, Brescia, Siena e Juventus. La notizia ha suscitato dolore tra tifosi e professionisti del settore, che ricordano il suo contributo nelle competizioni nazionali e internazionali. La sua morte ha suscitato commozione nel mondo dello sport.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Aleksandr Manninger, ex portiere con un trascorso importante anche in Italia con le maglie di Fiorentina, Bologna, Torino, Brescia, Siena e Juventus. Manninger, che aveva 48 anni, è deceduto in un grave incidente ferroviario nelle prime ore di giovedì 16 aprile 2026 mentre si trovava alla guida della sua auto. Secondo quanto riportato dai media austriaci, il minivan Volkswagen dell’ex numero uno della nazionale dell’Austria è stato investito da un treno a un passaggio a livello senza barriere. E’ accaduto intorno alle 8,20. Immediati i soccorsi, ma per Manninger non c’è stato nulla da fare mentre il macchinista del treno e i passeggeri che si trovavano in quel momento sulle vetture sono rimasti illesi.🔗 Leggi su Panorama.it

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LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO! E' MORTO ALEXANDER MANNINGER

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