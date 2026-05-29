Il mondo al contrario di Giorgia Meloni dove una non sconfitta diventa un trionfo

Notizia in breve

Le elezioni amministrative sono state considerate un successo, anche senza una vittoria netta. La mancata sconfitta è stata celebrata come risultato rilevante. Inoltre, l'assenza di un accordo sulla legge elettorale è stato definito un gesto di responsabilità. Non sono stati indicati dettagli sui dati di voto o sui risultati specifici delle liste o candidati.