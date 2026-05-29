Il mondo al contrario di Giorgia Meloni dove una non sconfitta diventa un trionfo
Le elezioni amministrative sono state considerate un successo, anche senza una vittoria netta. La mancata sconfitta è stata celebrata come risultato rilevante. Inoltre, l'assenza di un accordo sulla legge elettorale è stato definito un gesto di responsabilità. Non sono stati indicati dettagli sui dati di voto o sui risultati specifici delle liste o candidati.
Il non-tracollo alle elezioni amministrative festeggiato come una vittoria di portata storica. Il non-accordo sulla legge elettorale comunicato come atto di responsabilità. La non-convergenza con Vannacci vista come precondizione per il bis alle Politiche. È il mondo al contrario di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La continuità del male di Tomaso Montanari (Feltrinelli)
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