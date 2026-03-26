Giorgia Meloni pagherà le dimissioni di Santanché e gli altri più della sconfitta al referendum

Una ministra del turismo ha presentato le proprie dimissioni dopo un giorno di resistenza, confermando ufficialmente la sconfitta di un leader politico. La lettera di accettazione evidenzia il passaggio di responsabilità, mentre si discute del peso delle dimissioni di alcuni esponenti rispetto alla sconfitta referendaria. La vicenda coinvolge diverse figure politiche e crea tensioni all’interno del governo.

La lettera con cui la ministra del turismo ha accettato di dimettersi, dopo un giorno di resistenza, è la vera attestazione della sconfitta di Giorgia Meloni: una leader che pur di salvare se stessa è disposta a sacrificare i suoi collaboratori, non è una leader. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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