Ungheria la sconfitta di Orbán è l’effetto Trump al contrario

Domenica notte Budapest ha accolto con festeggiamenti i risultati delle elezioni che hanno concluso 16 anni di governo del primo ministro Viktor Orbán. Con un’affluenza record dell’80%, gli elettori hanno scelto un nuovo assetto politico per il paese. Le consultazioni hanno determinato un cambio di maggioranza, segnando la fine dell’era di Orbán e aprendo una fase diversa per la nazione.

Da domenica notte Budapest è in festa. Le elezioni, che hanno registrato un’ affluenza record dell’80% secondo i dati preliminari, hanno posto fine ai 16 anni di governo del primo ministro di destra Viktor Orbán. Per gli ungheresi che brindavano e sventolavano bandiere nella capitale, questo significava votare per l’orientamento europeo del paese. Il famoso Ponte delle Catene di Budapest è stato illuminato con i colori nazionali ungheresi. Lungo la riva del Danubio decine di migliaia di persone hanno festeggiato, sventolando la bandiera nazionale e quella dell’ Unione Europea, e alcuni brindando con champagne in bicchieri di carta. La sconfitta di Orbán.🔗 Leggi su Open.online

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