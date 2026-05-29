Il momento della verità di Marquez e la battaglia a tre Bez-Martin-Diggia | i temi del Mugello

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Mugello, il pilota ha deciso di tornare in pista prima del previsto, puntando a recuperare punti e mantenere la corsa al titolo mondiale. La battaglia tra tre concorrenti, tra cui Bez, Martin e Diggia, si è intensificata durante la gara. Il campione del mondo ha dichiarato di aver anticipato il rientro perché vuole staccare i rivali e continuare a credere nella vittoria finale.

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Il campione del Mondo ha anticipato il recupero perché crede ancora nel Mondiale e sa di potersi staccare troppo. I due dell'Aprilia e il pilota della VR46, come sei anni fa in Moto3, tentano la fuga a tre. E poi c'è Bagnaia che qui ha già vinto nel 2022, 2023 e 2024. Ed è stanco di sentirsi escluso. Mentre sul mercato, Bastianini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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