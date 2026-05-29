Il mistero tra le colline | dov’è Rosita sparita da 14 anni Le indagini cosa sappiamo

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità stanno indagando sulla scomparsa di una donna avvenuta 14 anni fa tra le colline della zona. Finora, è arrivata una soffiata che ha portato all’apertura di un fascicolo con ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere, anche se non ci sono elementi concreti a supporto di questa ricostruzione. Le indagini sono ancora in corso, senza ulteriori sviluppi noti al momento.

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Lucca, 29 maggio 2026 –  Le uniche certezze sono che c’è stata una soffiata e che si procede intorno all’ipotesi investigativa di  omicidio e occultamento di cadavere,  anche se allo stato attuale non ci sono elementi certi che possano avvalorare questa ricostruzione.  https:www.lanazione.itluccacronacadonna-scomparsa-lucca-gtdeit7u E’ davvero fitto il mistero intorno a Rosita, giovane donna che viveva a Farneta, piccola frazione   sulle colline intorno a Lucca,  scomparsa nel nulla 14 anni fa, in un giorno di novembre 2012, e  le cui ricerche sono improvvisamente riprese dopo un esposto da parte di una persona che abita nei nei dintorni di Farneta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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