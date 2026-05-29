Le autorità stanno indagando sulla scomparsa di una donna avvenuta 14 anni fa tra le colline della zona. Finora, è arrivata una soffiata che ha portato all’apertura di un fascicolo con ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere, anche se non ci sono elementi concreti a supporto di questa ricostruzione. Le indagini sono ancora in corso, senza ulteriori sviluppi noti al momento.

Lucca, 29 maggio 2026 – Le uniche certezze sono che c’è stata una soffiata e che si procede intorno all’ipotesi investigativa di omicidio e occultamento di cadavere, anche se allo stato attuale non ci sono elementi certi che possano avvalorare questa ricostruzione. https:www.lanazione.itluccacronacadonna-scomparsa-lucca-gtdeit7u E’ davvero fitto il mistero intorno a Rosita, giovane donna che viveva a Farneta, piccola frazione sulle colline intorno a Lucca, scomparsa nel nulla 14 anni fa, in un giorno di novembre 2012, e le cui ricerche sono improvvisamente riprese dopo un esposto da parte di una persona che abita nei nei dintorni di Farneta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero tra le colline: dov’è Rosita, sparita da 14 anni. Le indagini, cosa sappiamo

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Temi più discussi: Rosita, la verità è sepolta a Farneta? Si cerca il corpo della giovane donna scomparsa 14 anni fa, c’è un indagato; Lucca, si cerca il corpo di una donna a Farneta: potrebbe essere quello di Rosita, 35enne scomparsa 14 anni fa; John Grisham da turista a cittadino di Cortona: lo scrittore ha comprato casa in Toscana (vicino a Jovanotti).

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