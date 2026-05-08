Una nave da crociera si trova ferma in mezzo all’Atlantico con i passeggeri a bordo, mentre le autorità sanitarie stanno conducendo indagini su un possibile focolaio di Hantavirus. Sul ponte si sono formate squadre di esperti che stanno verificando eventuali rischi per la salute dei presenti. Nel frattempo, si sta cercando di chiarire le cause e la diffusione del virus tra i passeggeri e l’equipaggio.

C’è qualcosa di straniante nell’immagine di una nave da crociera ferma in mezzo all’Atlantico con i passeggeri a bordo e le autorità sanitarie che cercano di capire cosa sia successo. Non è la trama di un thriller: è quello che sta accadendo in queste settimane con la Mv Hondius. Il nome del virus è Hantavirus, e no, non è nuovo. Il primo aprile la Hondius salpa dalla città più australe del mondo, Ushuaia, in Argentina con destinazione Capo Verde, attraversando l’atlantico. A bordo, turisti appassionati di natura, l’itinerario prevede soste in diverse isole per attività naturalistiche, birdwatching e passeggiate tra ecosistemi incontaminati. Il tipo di viaggio che si sceglie quando si vuole qualcosa di diverso dalla solita crociera.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La nave da crociera, il birdwatching, le indagini: cosa sappiamo sul focolaio da Hantavirus

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