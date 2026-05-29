Il misterioso coccodrillo strega svela nuovi segreti dell’evoluzione nel Triassico | ecco le caratteristiche del rettile bipede senza denti che sembrava un velociraptor

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un reperto di un rettile bipede senza denti, risalente al Triassico, è stato scoperto negli Stati Uniti. All’apparenza simile a un velociraptor, l’animale appartiene a una linea evolutiva diversa, più antica, collegata ai coccodrilli. La scoperta fornisce nuovi dettagli sulle caratteristiche di questa specie preistorica e sul suo ruolo nell’evoluzione dei rettili. Le analisi indicano che si tratta di un animale con caratteristiche uniche rispetto ai dinosauri più noti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli Stati Uniti è stato trovato un reperto di una specie di rettile preistorico che, a prima vista, potrebbe far pensare a un dinosauro come il velociraptor, ma che in realtà appartiene a una linea evolutiva diversa e molto più antica legata ai coccodrilli. Il fossile è stato scoperto nel sud-ovest dell’attuale New Mexico, in una zona molto famosa per i ritrovamenti paleontologici chiamata Ghost Ranch. Qui, in rocce risalenti al Triassico, i ricercatori hanno identificato una nuova specie battezzata Labrujasuchus expectatus, ma già ribattezzata in modo informale “coccodrillo strega”. Il nome richiama sia la sua parentela con i coccodrilli sia la storia del luogo di ritrovamento, legata al vecchio nome “Ranchos de los Brujos”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il misterioso coccodrillo strega svela nuovi segreti dell8217evoluzione nel triassico ecco le caratteristiche del rettile bipede senza denti che sembrava un velociraptor
© Ilfattoquotidiano.it - Il misterioso “coccodrillo strega” svela nuovi segreti dell’evoluzione nel Triassico: ecco le caratteristiche del rettile bipede senza denti che sembrava un velociraptor
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sembra un velociraptor, ma è il “Coccodrillo Strega”: bipede, senza denti e col becco. La scoperta negli USA

Galahadosuchus jonesi, il coccodrillo terrestre del Triassico scoperto in Gran Bretagna: correva veloce come un levrieroIn Gran Bretagna è stato ritrovato un coccodrillo del Triassico chiamato Galahadosuchus jonesi, caratterizzato da una grande velocità e adattato alla...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web