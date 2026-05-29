Un reperto di un rettile bipede senza denti, risalente al Triassico, è stato scoperto negli Stati Uniti. All’apparenza simile a un velociraptor, l’animale appartiene a una linea evolutiva diversa, più antica, collegata ai coccodrilli. La scoperta fornisce nuovi dettagli sulle caratteristiche di questa specie preistorica e sul suo ruolo nell’evoluzione dei rettili. Le analisi indicano che si tratta di un animale con caratteristiche uniche rispetto ai dinosauri più noti.

Negli Stati Uniti è stato trovato un reperto di una specie di rettile preistorico che, a prima vista, potrebbe far pensare a un dinosauro come il velociraptor, ma che in realtà appartiene a una linea evolutiva diversa e molto più antica legata ai coccodrilli. Il fossile è stato scoperto nel sud-ovest dell’attuale New Mexico, in una zona molto famosa per i ritrovamenti paleontologici chiamata Ghost Ranch. Qui, in rocce risalenti al Triassico, i ricercatori hanno identificato una nuova specie battezzata Labrujasuchus expectatus, ma già ribattezzata in modo informale “coccodrillo strega”. Il nome richiama sia la sua parentela con i coccodrilli sia la storia del luogo di ritrovamento, legata al vecchio nome “Ranchos de los Brujos”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il misterioso “coccodrillo strega” svela nuovi segreti dell’evoluzione nel Triassico: ecco le caratteristiche del rettile bipede senza denti che sembrava un velociraptor

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