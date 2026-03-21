Galahadosuchus jonesi il coccodrillo terrestre del Triassico scoperto in Gran Bretagna | correva veloce come un levriero

In Gran Bretagna è stato ritrovato un coccodrillo del Triassico chiamato Galahadosuchus jonesi, caratterizzato da una grande velocità e adattato alla vita terrestre. Questa scoperta modifica le nozioni precedenti riguardo ai rettili di quel periodo e dimostra che il animale poteva muoversi rapidamente come un levriero. La ricerca riguarda i fossili rinvenuti in una regione britannica.

In Gran Bretagna è stato scoperto un coccodrillo del Triassico veloce e terrestre. E' stato chiamato Galahadosuchus jonesi e cambia completamente l'idea del rettile così come lo concepiamo oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Coppa Davis: super Gran Bretagna, non solo Draper. Cash/Glasspool sigillano il passaggio del turnoLa Gran Bretagna avanza a passo sicuro nella Coppa Davis 2026, sigillando un netto 3-0 contro la Norvegia nella sfida disputata alla Nadderud Arena. L’Italia del curling è inarrestabile: gli Azzurri superano la Gran BretagnaL’Italia del curling fa due vittorie su due e continua il suo cammino convincente a Milano-Cortina 2026.