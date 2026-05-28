Sembra un velociraptor ma è il Coccodrillo Strega | bipede senza denti e col becco La scoperta negli USA

Un nuovo fossile di rettile preistorico è stato identificato negli Stati Uniti. Il fossile mostra un animale bipede, senza denti e con becco, che ricorda un velociraptor ma appartiene a una famiglia diversa, quella dei coccodrilli. La scoperta riguarda un esemplare che si distingue per le sue caratteristiche fisiche insolite rispetto ai rettili conosciuti finora. La ricerca è stata condotta da paleontologi statunitensi che hanno analizzato i resti fossili, confermando l’appartenenza a un ramo evolutivo distinto.

I paleontologi statunitensi hanno scoperto il fossile di un rettile preistorico molto simile a un dinosauro ornitomimide o teropode, come il velociraptor, ma che in realtà è un lontano parente dei coccodrilli. A differenza di quelli che conosciamo tutti, era però bipede, senza denti e con un becco. I ricercatori lo hanno chiamato "coccodrillo strega". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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