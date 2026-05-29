Il ministro Giorgetti e il comandante generale dei carabinieri a Cascina Malpensa | sarà qui la sede dei baschi rossi Cacciatori delle Alpi

Notizia in breve

Oggi a Cascina Malpensa è stata annunciata la sede dei baschi rossi “Cacciatori delle Alpi”. Il ministro dell’Economia e il comandante generale dei carabinieri hanno partecipato alla cerimonia, confermando la collocazione della nuova unità. La decisione è stata comunicata durante un evento ufficiale alla presenza di autorità locali e militari. La sede sarà operativa nel territorio di Somma Lombardo, con l’obiettivo di rafforzare le attività di sicurezza e controllo.