Il ministro Giorgetti e il comandante generale dei carabinieri a Cascina Malpensa | sarà qui la sede dei baschi rossi Cacciatori delle Alpi
Oggi a Cascina Malpensa è stata annunciata la sede dei baschi rossi “Cacciatori delle Alpi”. Il ministro dell’Economia e il comandante generale dei carabinieri hanno partecipato alla cerimonia, confermando la collocazione della nuova unità. La decisione è stata comunicata durante un evento ufficiale alla presenza di autorità locali e militari. La sede sarà operativa nel territorio di Somma Lombardo, con l’obiettivo di rafforzare le attività di sicurezza e controllo.
Somma Lombardo (Varese), 29 maggio 2026 – Nel corso della mattinata odierna, alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, di europarlamentari, parlamentari e membri del Governo, del comandante generale dell’ Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra della caserma che diverrà sede dello squadrone eliportato “Cacciatori delle Alpi” dell’Arma dei carabinieri. L’evento ha visto uno schieramento composto da militari del Comando provinciale di Varese, delle Squadre d’Intervento Operativo del Terzo Reggimento carabinieri “Lombardia” e dai carabinieri cacciatori dei quattro squadroni “ Calabria ”, “Sardegna”, “Sicilia” e “Puglia”, nonché da una pattuglia di carabinieri a cavallo e dalla fanfara del Terzo reggimento carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Somma - Prima pietra per la nuova caserma dei Baschi Rossi
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