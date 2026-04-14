Colleferro Alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen CA Salvatore Luongo il Sindaco Sanna ha inaugurato la Scuola di Formazione Ambientale CASA

Nella mattina di lunedì 13 aprile, in piazzale Enrico Berlinguer a Colleferro, si è tenuta l'inaugurazione della Scuola di Formazione Ambientale C.A.S.A. Alla cerimonia era presente il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo, e il sindaco della città. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, con un corteo che ha preceduto l’apertura ufficiale della sede.

COLLEFERRO – Nella mattinata di Lunedì 13 Aprile, in Piazzale Enrico Berlinguer a Colleferro è stata inaugurata la Scuola di Formazione Ambientale C.A.S.A. – Comunità Attiva per lo Sviluppo Ambientale. I locali sono stati inaugurati con il classico taglio del nastro dal Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. Una volta all’interno di quella che sarà l’Aula Magna, don Augusto Fagnani, Parroco della Chiesa di San Bruno, ha impartito la benedizione dei locali e a seguire è iniziato l’intervento del Sindaco Pierluigi Sanna. Oltre al Sindaco Sanna e al Comandante generale dell’Arma Luongo, nell’aula erano presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma Generale di Brigata Marco Pecci, il Comandante del Gruppo Carabinieri di Frascati Ten.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Salvatore Luongo, il Sindaco Sanna ha inaugurato la Scuola di Formazione Ambientale C.A.S.A.

Il comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo incontra i carabinieri di Milano: "Null’altro da chiedere se non essere rispettati"Il generale Salvatore Luongo, comandante dell'Arma dei carabinieri, ha fatto visita alla caserma Ugolini, di via della Moscova, a Milano.

Il comandante generale dei carabinieri Luongo in visita al comando provinciale di VeronaIncontro con i militari dell’Arma e le rappresentanze associative: apprezzamento per il lavoro sul territorio e richiamo a modernità, tradizione e...