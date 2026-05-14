Raduno dei Carabinieri attesi 70 mila soci | ci saranno il ministro della Difesa e il comandante generale

Rimini si appresta ad ospitare il 26esimo Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che si terrà dal 15 al 17 maggio. Sono previsti circa 70 mila soci provenienti da diverse parti del Paese e tra gli ospiti ci saranno il ministro della Difesa e il comandante generale dell'arma. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolgerà in diverse aree della città, con momenti dedicati a incontri e cerimonie ufficiali.

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La città di Rimini si prepara ad accogliere il 26esimo Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, in programma dal 15 al 17 maggio. Tre giornate intense che vedranno la partecipazione di circa 70 mila soci provenienti dalle quasi 1.700 Sezioni Anc, dai Nuclei di Protezione Civile e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Iran, uccisi il ministro della Difesa e un comandante dei Pasdaran: chi sono Il comandante generale dei carabinieri Luongo in visita al comando provinciale di VeronaIncontro con i militari dell’Arma e le rappresentanze associative: apprezzamento per il lavoro sul territorio e richiamo a modernità, tradizione e... Temi più discussi: Rimini, arriva il raduno dei Carabinieri: attesi fino a 50mila partecipanti; Rimini blindata per il Raduno dei Carabinieri: tutte le info su strade chiuse, eventi e sfilata sul lungomare; Rimini, arriva il raduno dei carabinieri: divieti anche per le bici portate a mano in alcune zone; Da Routes Europe al Raduno dei Carabinieri: Rimini protagonista di una settimana ricca di eventi. Dal 15 al 17 maggio l'appuntamento a Rimini dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Il Gen. Lo Sardo: Rapporto tra Arma e cittadini fondamentale. Particolare attenzione alle nuove generazioni x.com Rimini, arriva il raduno dei carabinieri: divieti anche per le bici portate a mano in alcune zoneRIMINI. E’ iniziato il conto alla rovescia per il XXVI Raduno Nazionale dei Carabinieri, previsto a Rimini dal 15 al 17 maggio 2026. Sono attesi ... corriereromagna.it Raduno nazionale dei carabinieri 2026 a Rimini: il programma dei 3 giorni. Oltre 50mila divise in parataIl 15, 16 e 17 maggio mostre, esibizioni e gran finale con la sfilata dei militari sul lungomare, atteso anche il ministro alla Difesa Crosetto. Il sindaco Sadegholvaad: Sarà un momento di festa ma a ... msn.com