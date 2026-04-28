Doppia tappa casertana per il ministro dell' Istruzione Valditara

Il ministro dell'Istruzione e del Merito effettuerà una visita a Caserta con due tappe. La prima si svolgerà mercoledì 29 aprile 2026 alle 10:30 presso l’istituto comprensivo Giannone-De Amicis, dove incontrerà la preside e il personale scolastico. La visita fa parte di un itinerario dedicato alla scuola locale e alle sue attività. Non sono previste dichiarazioni ufficiali o interventi pubblici durante l’incontro.

Doppia tappa casertana per il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.Domani, mercoledì 29 aprile 2026, alle 10,30 il Ministro effettuerà una visita all'istituto comprensivo Giannone-De Amicis dove incontrerà la preside Maria Bianco e il personale scolastico.Successivamente.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Il ministro dell’Istruzione Valditara a Palazzo Giordani per inaugurare il laboratorio mobile 4.0Lunedì 20 aprile alle 16 a Palazzo Giordani (sede della Provincia di Parma e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, stradone Martiri... Valditara sull’integrazione: “La discriminazione e l’odio non ci appartengono”. Il Ministro dell’Istruzione a Milano chiede rispetto delle regoleIl Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso la sua visione sui temi dell'immigrazione e della convivenza civile durante... Contenuti e approfondimenti Ispezioni a scuola per incontri con Albanese, Valditara: Non si può insegnare agli studenti a violare leggiIl ministro dell’Istruzione Valditara è tornato sul caso delle ispezioni a scuola per gli incontri online a cui ha partecipato Francesca Albanese con gli studenti: Gli organi competenti dovranno ... fanpage.it Ispezioni a scuola per incontri su Gaza, Valditara: Censura? Sono incompatibili con regole democraticheIl ministro dell’Istruzione Valditara ha rivendicato l’avvio di ispezioni a scuola dopo gli incontri su Gaza che si sono tenuti alla presenza di Francesca Albanese: Chi parla di censura non ha ben ... fanpage.it