Il ministro dell’Istruzione Valditara a Palazzo Giordani per inaugurare il laboratorio mobile 4.0

Lunedì 20 aprile alle 16, presso Palazzo Giordani a Parma, si terrà l’inaugurazione di un nuovo laboratorio mobile 4.0. Alla cerimonia prenderà parte il ministro dell’Istruzione e del merito, che sarà presente nella sede della Provincia di Parma e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, situata in stradone Martiri della Libertà 15. La giornata vedrà quindi l’apertura di questa struttura dedicata all’innovazione didattica.

Lunedì 20 aprile alle 16 a Palazzo Giordani (sede della Provincia di Parma e dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, stradone Martiri della Libertà 15) sarà presente il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara per partecipare all’inaugurazione del Laboratorio.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scuola dell’infanzia San Zeno. Il ministro Valditara in cattedra Il ministro Valditara inaugura i nuovi laboratori dell’ITS Academy AgroalimentareUn laboratorio della comunità, per la comunità: così nascono i nuovi spazi dell’ITS Academy Agroalimentare inaugurati lunedì 13 aprile a Sondrio, in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scuola e Made in Italy, a Vinci interviene il ministro dell’Istruzione Valditara; Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla presentazione del GEM Report 2026 all'UNESCO; Cyberbullismo: il ministro Valditara si congratula con l'ITE Battisti; Dad da maggio a scuola? Il ministro Valditara fa chiarezza. Istruzione tecnico-professionale, boom di adesioni alla riforma 4+2: quasi 12mila nuove iscrizioni. Valditara: Entro cinque anni potremmo arrivare a quota 100milaSi consolida il successo della nuova filiera formativa tecnologico-professionale. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato oggi i dati più recenti sulle iscrizioni a ... orizzontescuola.it Scuola e bullismo, al Ministero dell’Istruzione presentazione di venti buone pratiche selezionateAll’incontro interverranno il ministro Giuseppe Valditara, il pugile Patrizio Oliva e l’attore Samuele Carrino, protagonista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it È stato premiato dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, lo studente che ha difeso la professoressa di francese, Chiara Mocchi, aggredita a coltellate nel corridoio della scuola media di Trescore Balneario (Bergamo) Ad essere premiati oltr - facebook.com facebook