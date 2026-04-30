Martina Franca lancia il Festival dello Sport | un mese di eventi verso i Giochi del Mediterraneo

Martina Franca ha annunciato il lancio del “Festival dello Sport”, un evento che durerà oltre un mese e coinvolgerà diverse attività sportive in città. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e si basa sulla tradizionale Festa dello Sport, ma con un format più ampio e aggiornato. L’obiettivo è preparare la comunità ai prossimi Giochi del Mediterraneo, con manifestazioni e iniziative dedicate agli appassionati di diverse discipline.

Tarantini Time Quotidiano Martina Franca si prepara a vivere oltre un mese dedicato allo sport con il nuovo “Festival dello Sport”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale che raccoglie l’eredità della tradizionale Festa dello Sport e si presenta con un format ampliato e rinnovato. L’evento, in programma dal 1° maggio al 4 giugno 2026, proporrà competizioni, dimostrazioni, open day e incontri con protagonisti dello sport nazionale e internazionale, in un anno particolarmente significativo per il territorio in vista dei Giochi del Mediterraneo. Tra gli appuntamenti principali figura “Un campione per amico”, previsto il 28 maggio, che porterà a Martina Franca nomi storici dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Maurizia Cacciatori, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca lancia il “Festival dello Sport”: un mese di eventi verso i Giochi del Mediterraneo Notizie correlate Leggi anche: Taranto: completata la copertura dello stadio del nuoto Verso i Giochi del Mediterraneo Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: sopralluogo del responsabile del comitato internazionale Mehrez Boussayene, presidente facente funzioniScrive Massimo Ferrarese: Oggi a Taranto con il Presidente Mehrez Boussayene per i sopralluoghi sugli impianti dei Giochi del Mediterraneo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mattinata, il guru Shivananda compra un agriturismo e lancia la Città della Nuova Luce sul Gargano; Taranto capitale del gusto: il successo dell’EGO Food Fest; Anna Musci sul podio nazionale: bronzo agli Assoluti indoor; Martina Franca lancia AdottAmore per favorire le adozioni dal canile comunale. Martina Franca, circonvenzione di incapace: l’accusa chiede 4 anni di carcere per il carabiniereA un 84enne sottratti 184mila euro per pagare mutui e debiti. E un avvocato rischia invece di finire a giudizio per circonvenzione d’incapace Due condanne e una richiesta di rinvio a giudizio. È la ... lagazzettadelmezzogiorno.it Martina Franca, il Tar conferma: il capocollo è IgpMARTINA FRANCA - E’ legittima la denominazione Igp del capocollo di Martina Franca da parte del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Lo ha stabilito, con sentenza ... lagazzettadelmezzogiorno.it Martina Franca, furto in appartamenti: quattro arresti - facebook.com facebook Martina Franca, nell'ospedale della Valle d’Itria entra in sala operatoria «Da Vinci Xi» x.com