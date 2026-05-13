Giochi del Mediterraneo a Taranto -100 giorni al via Abodi | Grande sforzo ma saranno bellissimi

Mancano cento giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, con la cerimonia di apertura prevista per il 21 giugno. Questa mattina si è svolta una conferenza di presentazione nella città pugliese, durante la quale un rappresentante ha commentato gli sforzi compiuti, definendoli significativi, e ha anticipato che l’evento sarà di grande impatto. Sono stati illustrati alcuni dettagli sulle attività e sui preparativi in corso per l’organizzazione.

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Dopo tanti dubbi, i Giochi del Mediterraneo di Taranto si faranno, come annunciato oggi nella conferenza stampa a 100 giorni dall’inizio organizzata alla Camera di Commercio della città pugliese. Il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti: “Stiamo rastrellando fondi da ogni dove, i cantieri saranno tutti terminati, ormai non ci sono dubbi, manca ancora l’ultimo miglio che renderanno questi Giochi straordinari”. Andrea Abodi, ministro dello Sport: “Il 21 agosto saremo qui per l’inaugurazione. Veniamo dal successo dei Giochi Invernali di Milano Cortina, sono sicuro che anche Taranto si farà valere per avere dei Giochi del Mediterraneo memorabili. Criticità? Ci sono come sempre ma saremo pronti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giochi del Mediterraneo a Taranto, -100 giorni al via. Abodi: "Grande sforzo, ma saranno bellissimi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giochi del Mediterraneo, Abodi in visita a TarantoCon la cerimonia di chiusura svoltasi ieri sera all’Arena di Verona, cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano-Cortina e si alza quello sui Giochi... Decaro-Abodi, sopralluoghi a sei mesi dai Giochi del Mediterraneo Oggi a TarantoDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: A sei mesi esatti dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, questo... Temi più discussi: Giochi del Mediterraneo 2026, arriva anche il basket 3×3; Giochi del Mediterraneo, test operativo riuscito al Palawojtyla di Martina Franca; Giochi del Mediterraneo, il 13 maggio la conferenza dei -100 giorni; Giochi Mediterraneo Taranto 2026, il 13 maggio l'evento dei '-100 giorni'. A Taranto l'evento per i '-100 giorni' all'apertura dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre nel capoluogo ionico e in altri comuni pugliesi. Abodi: 'Siano un ponte di pace. Programma più ricco di Milano-Cortina'. #ANSA x.com Giochi del Mediterraneo 2026, mancano 100 giorni all'evento. Il punto su lavori e programmaAll'incontro nella sede della Camera di Commercio ionica con il commissario Ferrarese hanno partecipato il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, il presidente della Regione, Antonio Decaro e il sindaco ... lecceprima.it 'Giochi del Mediterraneo': a 100 giorni dall'inaugurazione, Ferraro S.p.a. verso la conclusione dei lavoriTARANTO – A margine della conferenza del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, organizzata a 100 giorni dal 21 agosto, data di inizio della manifestazione, Ferraro S.p.A. giornaledipuglia.com