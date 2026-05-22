Cairo | Questo Giro emoziona e fa divertire sarà tutto aperto fino alla fine

A Alessandria, in occasione della partenza della tredicesima tappa del Giro d'Italia, il presidente di RCS MediaGroup ha espresso soddisfazione per l’andamento della corsa, che si concluderà a Verbania. Ha commentato che questa edizione del Giro sta regalando emozioni e momenti di divertimento, con la gara ancora tutta da decidere. Sono stati evidenziati il grande entusiasmo dei tifosi e l’incertezza che caratterizza le ultime fasi della competizione.

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