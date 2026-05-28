Il Milan sta negoziando con Ralf Rangnick per la posizione di responsabile tecnico. Durante un incontro a Vienna, alla presenza del proprietario e di un rappresentante di RedBird, il tecnico tedesco ha presentato le sue condizioni, includendo il controllo totale delle aree giovanili. Le trattative sono in corso e si stanno definendo i dettagli dell’accordo.

Il Milan ha avviato i contatti concreti per affidare il ruolo di capo dell’area tecnica a Ralf Rangnick, reduce da un importante incontro andato in scena due giorni fa a Vienna alla presenza del patron rossonero Gerry Cardinale e del Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. L’attuale commissario tecnico della Nazionale austriaca, già vicinissimo alla panchina del club milanese nel 2020, ha espresso la disponibilità a lasciare il suo attuale incarico federale per entrare nell’organigramma societario del Diavolo, ma ha posto delle precise condizioni strutturali per sposare il nuovo corso e raccogliere l’eredità della gestione precedente, rimasta orfana dell’esonerato Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan tratta con Ralf Rangnick per la direzione tecnica: il tedesco detta le condizioni e chiede il controllo totale delle giovanili

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