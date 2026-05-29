Il Bologna sta valutando diverse mosse di mercato, con Dominguez in uscita e Ravaglia in partenza in prestito. Rowe interessa a club di alto livello, mentre la società sta aspettando l’arrivo del nuovo allenatore per definire le strategie. La squadra non si ferma, anche se le decisioni definitive sono in attesa di conferme sulla guida tecnica. Al momento, sono in corso trattative per diverse operazioni, in attesa di sviluppi ufficiali.

Che il Bologna attenda il nuovo allenatore per discutere di mercato concretamente è cosa certa. Che non sia fermo e cerchi alternative, sapendo che ci sono nodi cruciali da proporre a chi verrà dopo Italiano altrettanto. E allora il mercato, seppur sotto traccia si muove. Si muove perché Dominguez è pedina in uscita e che chiede di andare a giocare con continuità, perché Rowe è oggetto delle attenzioni delle big: Aston Villa e Chelsea lo hanno sondato e studiano possibili mosse concrete, perché Cambiaghi è tra i giocatori che piacciono al Como. Così, mentre con l’addio di Italiano il Bologna discute il rinnovo di Orsolini, si guarda attorno per un esterno d’attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato del Bologna: Dominguez in uscita, Rowe piace alle big, Ravaglia verso il prestito

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