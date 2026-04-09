Bologna-Aston Villa le pagelle | Ravaglia liscio assurdo 4 Rowe dà speranza 7,5
Durante la partita tra Bologna e Aston Villa, Ravaglia ha commesso un grave errore con un liscio che ha portato al secondo gol. Heggem, difensore dei rossoblù, si è reso protagonista di alcune sbavature difensive. Tra gli ospiti, il più in forma è stato Watkins, che ha contribuito significativamente alla prestazione della squadra inglese. Rowe si è distinto, ottenendo un voto di 7,5 per la sua prova.
Nei rossoblù male anche Heggem, colpevole sul secondo gol. Il migliore degli ospiti è Watkins, autore di una doppietta, stecca invece Cash. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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