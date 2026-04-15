Il futuro del tecnico della squadra di Bologna rimane incerto, con diverse grandi squadre italiane interessate alla posizione. La situazione si inserisce in un contesto di possibili cambiamenti nel calcio italiano, che si avvicina a un’estate ricca di novità e decisioni. La questione riguarda principalmente la panchina della nazionale, che potrebbe influenzare le scelte delle società per la prossima stagione.

Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita di Zaniolo. Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big, cosa succederà al termine della stagione Cairo, stipendio in calo da RCS: nel 2025 incassati 2,8 milioni. Ecco quanto ha guadagnato il patron del Torino Mancini Roma, buone notizie dopo l’infortunio! Si è allenato con il gruppo e ci sarà con l’Atalanta Locatelli Juve, accordo chiuso per il rinnovo! Ecco quando arriveranno firma e ufficialità.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italiano Bologna, il prossimo futuro è ancora un rebus! Piace a diverse big italiane: il punto di Moretto

Notizie correlate

Moretto: “Occhio al futuro di Italiano, piace a molti club importanti in Italia”Al momento, la panchina della Nazionale Italiana è stata affidata ad interim a Silvio Baldini.

Calciomercato Milan, Moretto: “Kessié vicino al ritorno in Italia, diverse big di Serie A interessate”La storia d’amore tra Franck Kessié e il Milan si è chiusa senza la dolcezza che spesso accompagna i grandi addii: un epilogo annunciato, consumato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Bologna-Aston Villa, Italiano: Siamo rimasti sempre in gara ma commessi troppi errori; Bologna, Italiano: Messa in difficoltà la squadra che vincerà la coppa. Errori pagati carissimo; Bologna, Italiano: Castigati dai troppi errori commessi; Bologna Fc, primo atto contro l’Aston Villa. Italiano: Possibilità al 50%. Contiamo sul tifo.

Italiano: Ho chiesto al Bologna di convocare Tom Cruise per la Missione Impossibile...Dopo l’1-3 dell’andata con l'Aston Villa, il Bologna cerca una rimonta storica al Villa Park per andare in semifinale di Europa League e l'allenatore rossoblù rilancia: Non vogliamo far passare loro ... gazzetta.it

Bologna- Lecce, probabili formazioni e dove vederla in tvBattere il Lecce oggi al Dall’Ara nel giorno di ‘Italiano 100’ (spiegazione a seguire) è un dovere per tre motivi. 1) Riannodare il filo con la vittoria sarebbe un’iniezione di fiducia preziosa in ... sport.quotidiano.net

Italiano: “Ho chiesto al Bologna di convocare Tom Cruise per la Missione Impossibile...”. I rossoblu hanno chance di rimontare Dopo l’1-3 dell’andata con l’Aston Villa, il Bologna cerca una rimonta storica al Villa Park per andare in semifinale di Europ - facebook.com facebook

Aston Villa-Bologna, Italiano: "Proveremo a rimontare con coraggio" #SkySport #Bologna #Italiano #UEL #SkyUEL x.com