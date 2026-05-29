Il Leudo Zigoela in viaggio tra biodiversità e territori costieri

Da romadailynews.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Leudo “Zigoela” ha completato la prima tappa all’Isola Gallinara di Albenga e proseguito il suo percorso lungo i territori costieri. La barca, parte di un progetto itinerante, si muove attraverso diverse località per promuovere la biodiversità e i paesaggi marini. Il viaggio include soste in diverse aree, con attività di sensibilizzazione e incontri con le comunità locali. La barca continuerà il suo percorso, coinvolgendo vari territori lungo la costa.

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Dopo la giornata inaugurale all’Isola Gallinara di Albenga, il viaggio itinerante “ Il Leudo racconta ” ha proseguito venerdì 29 maggio con la seconda tappa a Bergeggi, all’interno del percorso promosso dal progetto NEPTUNE EVOLUTION e cofinanziato dal Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2021–2027. L’iniziativa attraversa Liguria, Toscana e Corsica con l’obiettivo di costruire un racconto condiviso del Mediterraneo contemporaneo, mettendo in connessione territori, comunità costiere, istituzioni, scuole, enti scientifici e progetti europei dedicati alla sostenibilità ambientale, alla tutela del mare e alla valorizzazione del patrimonio culturale marittimo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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