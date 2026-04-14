Montevergine crocevia di culture | dialogo tra le tradizioni del Mediterraneo

Da anteprima24.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa si svolge nell’area dell’abbazia benedettina situata a Montevergine, un luogo che da sempre rappresenta un punto di incontro tra diverse tradizioni culturali del Mediterraneo. L’obiettivo è promuovere un dialogo tra le comunità locali e le diverse espressioni culturali presenti nella regione. Durante l’evento, vengono organizzate attività e incontri che coinvolgono artisti, studiosi e rappresentanti delle varie origini culturali. La manifestazione si svolge in vari spazi dell’abbazia e nelle aree circostanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’iniziativa nasce dalla volontà dell’A bbazia Benedettina di Montevergine di dare vita a percorsi di incontro e conoscenza, al fine di ricostruire in un clima di rispetto reciproco il complesso mosaico delle culture mediterranee e di individuare comuni percorsi di pacifica convivenza. Questa prima edizione è incentrata sul cibo, uno degli elementi che nel tempo e nello spazio ha caratterizzato l’identità culturale e spirituale delle diverse comunità mediterranee. Nel corso delle due giornate sarà affrontato il tema delle diverse regole alimentari, di luoghi e tradizioni, di confronti e similitudini, alla presenza di specialisti e col suggello dell’incontro tra l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, l’Imam Massimo Cozzolino e il Rabbino Cesare Moscati.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Montevergine, crocevia di culture: dialogo tra le tradizioni del Mediterraneo

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