L’iniziativa si svolge nell’area dell’abbazia benedettina situata a Montevergine, un luogo che da sempre rappresenta un punto di incontro tra diverse tradizioni culturali del Mediterraneo. L’obiettivo è promuovere un dialogo tra le comunità locali e le diverse espressioni culturali presenti nella regione. Durante l’evento, vengono organizzate attività e incontri che coinvolgono artisti, studiosi e rappresentanti delle varie origini culturali. La manifestazione si svolge in vari spazi dell’abbazia e nelle aree circostanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’iniziativa nasce dalla volontà dell’A bbazia Benedettina di Montevergine di dare vita a percorsi di incontro e conoscenza, al fine di ricostruire in un clima di rispetto reciproco il complesso mosaico delle culture mediterranee e di individuare comuni percorsi di pacifica convivenza. Questa prima edizione è incentrata sul cibo, uno degli elementi che nel tempo e nello spazio ha caratterizzato l’identità culturale e spirituale delle diverse comunità mediterranee. Nel corso delle due giornate sarà affrontato il tema delle diverse regole alimentari, di luoghi e tradizioni, di confronti e similitudini, alla presenza di specialisti e col suggello dell’incontro tra l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, l’Imam Massimo Cozzolino e il Rabbino Cesare Moscati.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Montevergine, crocevia di culture: dialogo tra le tradizioni del Mediterraneo

“Piante e Spezie”: all’IPSEOA di Sapri, al via un progetto tra cultura, territorio e tradizioni del MediterraneoIl progetto è inserito nel più ampio programma “Mare Nostrum”, articolato in quattro aree tematiche: Piante e Spezie, Laboratorio di ceramica e rame,...

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Scatti della Domenica Dove siamo Nel cuore di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) ai piedi di Montevergine in Via Municipio 40 Un luogo dove il buon cibo incontra il calore di casa Facile da trovare, difficile da lasciare Ti aspettiamo a braccia ap - facebook.com facebook