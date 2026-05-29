Un giocatore di alto livello ha partecipato a un evento di basket a Roma, attirando l’attenzione di appassionati e media. L’iniziativa ha visto la presenza di un atleta di fama internazionale, considerato tra i migliori nel suo ruolo. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con alcuni spettatori che hanno assistito anche a sessioni di allenamento e interventi promozionali. L’evento ha segnato il ritorno del grande basket nella capitale dopo anni di assenza.

Il grande basket torna a Roma, piazza che da troppi anni è fuori dal giro che conta dello sport della palla a spicchi. Lo fa grazie a un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson, storico dirigente della NBA con una lunga carriera da creatore di progetti vincenti, e tra i padri dell’operazione c’è anche la stella Luka Doncic. Il veicolo è l’acquisizione dei diritti sportivi della Vanoli Cremona, squadra di basket che gioca in Serie A e che sarà trasferita nella Capitale con un nuovo nome e una nuova immagine. Così si farà trovare pronta ai nastri di partenza della prossima stagione riportando il basket professionistico a Roma con la speranza di rinverdire i fasti degli anni Ottanta e Novanta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il grande basket torna a Roma con l’aiuto di Doncic (e si candida per l’NBA)

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Il grande basket torna a Roma (che si candida per #NBAEurope) x.com

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