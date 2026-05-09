Andrea Adorante premiato come miglior giocatore della serie B 2025 26

Un calciatore ha ricevuto il riconoscimento di miglior giocatore della serie B 202526, dopo aver contribuito alla promozione della squadra in serie A e aver vinto il campionato cadetto. La premiazione si è svolta questa sera, con il giocatore che ha ricevuto il trofeo davanti ai presenti. La sua prestazione si è distinta nel corso della stagione, portando la squadra a conquistare due obiettivi importanti.

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