Tensione alle Paralimpiadi | atleti si rifiutano di festeggiare i medagliati russi durante l’inno Il gesto dei tedeschi e dei cechi – Il video

Durante le gare di sci di fondo alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, atleti di diverse nazionalità hanno mostrato comportamenti diversi durante l’inno nazionale russo. Mentre alcuni hanno evitato di festeggiare i medagliati russi, altri, tra cui atleti tedeschi e cechi, hanno espresso la loro posizione con gesti visibili. Le competizioni si sono svolte a Tesero, con vittorie di atleti russi nelle categorie di 10 km sitting maschile e visual impaired femminile.

I russi continuano a guadagnare medaglie alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Le gare di sci di fondo a Tesero, in Val di Fiemme (10 km sitting maschile e visual impaired femminile), sono state vinte da Ivan Golubkov e Anastasiia Bagiian, quest’ultima già oro nella sprint martedì 10 marzo. Successi che hanno scatenato le reazioni dei colleghi sportivi delle altre nazioni, come quella dei cechi e tedeschi. Ieri gli atleti di Berlino, hanno rifiutato le foto con i russi, li hanno schivati??durante la cerimonia di premiazione e, quando è stato suonato l’inno russo hanno tenuto il cappello. Più o meno la stessa scena che si è ripetuta anche oggi, da parte dei cechi. 🔗 Leggi su Open.online

