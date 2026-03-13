La Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto di Vlahovic, il suo attaccante serbo. La società ha messo in atto diverse strategie per garantire la permanenza del giocatore, cercando di evitare sorprese in vista della prossima sessione di mercato. Tuttavia, sono ancora da definire eventuali sviluppi riguardo alla composizione dell’attacco per la stagione futura.

Vlahovic Juventus: le strategie del club bianconero per blindare il serbo ed evitare brutte sorprese in vista della prossima caldissima estate. Il futuro di Vlahovic rappresenta una priorità assoluta per la pianificazione della prossima stagione agonistica. Le indiscrezioni confermano che la dirigenza è costantemente al lavoro per trovare una quadra legata al suo contratto in essere. L’obiettivo è prolungare l’accordo per allontanare le voci e garantire una totale serenità. Le parti sono in contatto per limare le distanze e strutturare una valida proposta che possa soddisfare le richieste e rientrare nei rigidi parametri finanziari della proprietà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, bianconeri al lavoro per il rinnovo del serbo ma… Cosa potrebbe comunque succedere in attacco

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