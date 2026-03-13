Vlahovic Juventus bianconeri al lavoro per il rinnovo del serbo ma… Cosa potrebbe comunque succedere in attacco

Da juventusnews24.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto di Vlahovic, il suo attaccante serbo. La società ha messo in atto diverse strategie per garantire la permanenza del giocatore, cercando di evitare sorprese in vista della prossima sessione di mercato. Tuttavia, sono ancora da definire eventuali sviluppi riguardo alla composizione dell’attacco per la stagione futura.

Vlahovic Juventus: le strategie del club bianconero per blindare il serbo ed evitare brutte sorprese in vista della prossima caldissima estate. Il futuro di Vlahovic rappresenta  una priorità assoluta  per la pianificazione della prossima stagione agonistica. Le indiscrezioni confermano che  la dirigenza  è costantemente al lavoro per trovare  una quadra  legata al suo  contratto  in essere. L’obiettivo è prolungare l’accordo per allontanare le voci e garantire  una totale serenità. Le parti sono in contatto per limare le distanze e strutturare  una valida proposta  che possa soddisfare le richieste e rientrare nei rigidi parametri finanziari della proprietà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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