Milan-Vlahovic pista in chiusura | il serbo vicino al rinnovo con la Juventus

Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi con la squadra dopo diversi mesi di assenza. Si avvicina la conclusione della trattativa per il rinnovo del contratto con la Juventus. La società sta lavorando per definire gli ultimi dettagli, mentre il club milanese valuta eventuali alternative in vista della prossima stagione. La situazione rimane in evoluzione e non sono ancora stati comunicati ufficialmente eventuali accordi.

Dopo diversi mesi di assenza, Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è tornato in campo. Rimane, però, un punto interrogativo: il Milan, che ha seguito Vlahovic per diverso tempo, sta cercando di capire cosa vorrà fare il serbo nel suo futuro prossimo. Massimiliano Allegri, si sa, lo stima molto e lo avrebbe voluto a Milano già la scorsa estate. Il calciatore è in scadenza di contratto, e il club di Via Aldo Rossi spera di poter riuscire ad approfittare della situazione. C'è, però, da dire che nelle ultime settimane sembrerebbe esserci stato un riavvicinamento da parte della dirigenza bianconera. LEGGI ANCHE: Milan, ti ricordi di... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Vlahovic, pista in chiusura: il serbo vicino al rinnovo con la Juventus Articoli correlati Leggi anche: Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativaLa vigilia di Roma–Juventus, in casa bianconera, offriva tre scenari: il futuro di Luciano Spalletti tutto da scrivere (il rocambolesco pareggio per... VLAHOVIC STA TRATTANDO IN GRAN SEGRETO CON IL MILAN DI MAX ALLEGRI #shorts #juventus Contenuti e approfondimenti su Milan Vlahovic pista in chiusura il... Temi più discussi: David, Vlahovic, Gimenez, Lukaku, Thuram... l'estate calda dei bomber, tutte le piste di mercato; Vlahovic e Milik a parte: le ultime dall'infermeria in vista di Juventus-Sassuolo; Milan, idea Douvikas: nuova pista per l’attacco; Milan, Allegri prende posizione dopo la lite tra Pulisic e Leao: la risposta ai critici. Milan, sempre meno concreta la pista Vlahovic. Gimenez si gioca tutto in dieci partiteIl Milan guarda con attenzione al ritorno di Santiago Gimenez, chiamato a dimostrare di poter diventare il riferimento offensivo del presente e del futuro rossonero. Il centravanti messicano ... tuttojuve.com Juve: il Milan non molla Vlahovic, possibile scambio con Gimenez a gennaioNonostante un ottimo avvio di stagione, i rossoneri denotano dei problemi in fase offensiva, ad oggi soltanto Leao e Pulisic hanno trovato la via della rete con continuità. Vista la volontà di ... it.blastingnews.com #Juve, i dubbi di #Vlahovic sulle cifre del rinnovo. E il #Milan è alla finestra [ @TramacEma] x.com Carlos Passerini a Radio24: Allegri voleva Vlahovic al Milan, ma alla fine hanno puntato su Pulisic–Leao, che hanno giocato poco insieme e, quando lo fanno, faticano a integrarsi Per lo scudetto servirà un centravanti vero, e se arrivano offerte per Leao - facebook.com facebook