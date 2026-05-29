È stato avviato un progetto da 25 milioni di euro per un nuovo impianto di trattamento rifiuti. L’investimento punta a modificare l’area industriale e migliorare la gestione dei rifiuti nella zona. L’impianto dovrebbe essere operativo a breve e rappresenta un intervento significativo per l’economia locale. Nessuna altra informazione sui tempi di realizzazione o sui dettagli tecnici è stata comunicata finora.

di Daniele Rosi Il futuro di Cermec passa da un nuovo impianto da 25 milioni di euro, destinato a cambiare il volto dell’area industriale e la gestione dei rifiuti. È questa la novità principale emersa ieri durante la commissione Bilancio del Comune di Carrara, presieduta da Benedetta Muracchioli, alla presenza del nuovo amministratore unico di Cermec Luigi Guccinelli e dell’assessore Carlo Orlandi. Il nuovo piano industriale, che dovrebbe essere approvato a breve dal cda di RetiAmbiente, archivia definitivamente l’ipotesi del biodigestore, inizialmente previsto in quell’area, aprendo invece la strada a un impianto articolato in tre linee di trattamento, capace di gestire fino a 60mila tonnellate di rifiuti: l’intero fabbisogno dell’ambito territoriale di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro di Cermec. Al via maxi impianto da 25 milioni di euro per il trattamento rifiuti

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