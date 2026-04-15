Maxi truffa da 1,2 milioni di euro ai danni di Amazon chieste condanne per quasi 25 anni

Durante un processo, sono state avanzate richieste di condanna per un totale di quasi 25 anni nei confronti di sei persone, tra amministratori e dipendenti di due società di Rimini. Le accuse a loro carico includono truffa, bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio, con l’accusa di aver sottratto circa 1,2 milioni di euro ad Amazon attraverso un articolato sistema di frode. La vicenda riguarda un’operazione illecita con ripercussioni legali significative.

Sono state chieste condanne per un totale di quasi 25 anni nei confronti del gruppo di 6 persone tra amministratori e dipendenti di due società riminesi accusati, a vario titolo, di truffa, bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio per aver raggirato Amazon creando un buco da quasi 1,2 milioni di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Casalnuovo, maxi truffa sui bonus edilizi: sequestro da oltre 10 milioni di euroUna vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce una maxi truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi, con un... Marche: 2,3 milioni di euro persi, 25 condanne per danno erarialeLa relazione che svela l'emergenza finanziaria nelle Marche La Loggia dei Mercanti di Ancona ha ospitato la cerimonia di apertura dell'Anno... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Amazon, falsa gift card da 51 dollari recapitata in migliaia di case: come funziona la nuova truffa; Adattatore universale da viaggio in maxi sconto: occasione imperdibile; A settembre apre nuovo maxi polo logistico Amazon: aperte le selezioni. Amazon, il Tar dimezza la maxi-multa Antitrust da 1,12 miliardi di euroIl Tar del Lazio ha dimezzato la multa da 1,12 miliardi di euro inflitta ad Amazon dall'Antitrust. La riduzione è dovuta all'eliminazione dell'incremento del 50% applicato per la dimensione globale ... milanofinanza.it Nuova chiavetta e nuova interfaccia https://www.dday.it/redazione/57118/amazon-annuncia-la-nuova-fire-tv-stick-hd-e-piccola-e-ha-usb-c-arriva-anche-la-nuova-interfaccia-piu-veloce-del-30 - facebook.com facebook Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/alexa-arri… #Alexa #Amazon #AI #IlSole24Ore x.com