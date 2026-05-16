A Toscanella l' impianto per il trattamento dei rifiuti non si farà

Il Consiglio di Stato ha deciso di non autorizzare la realizzazione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti nell’area dell’ex Martelli Tessile a Toscanella di Dozza. La decisione conclude una lunga disputa legata a questa proposta. La vicenda si è trascinata nel tempo, coinvolgendo diverse autorità e le parti interessate. La conferma della bocciatura rappresenta un passo importante nella questione legata allo sviluppo della zona e alle attività di gestione dei rifiuti.

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