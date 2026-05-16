A Toscanella l' impianto per il trattamento dei rifiuti non si farà
Il Consiglio di Stato ha deciso di non autorizzare la realizzazione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti nell’area dell’ex Martelli Tessile a Toscanella di Dozza. La decisione conclude una lunga disputa legata a questa proposta. La vicenda si è trascinata nel tempo, coinvolgendo diverse autorità e le parti interessate. La conferma della bocciatura rappresenta un passo importante nella questione legata allo sviluppo della zona e alle attività di gestione dei rifiuti.
Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla lunga vicenda legata all’area dell’ex Martelli Tessile di Toscanella di Dozza. I giudici di secondo grado hanno respinto il ricorso presentato da CFG Ambiente S.r.l. contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna, confermando la legittimità del diniego. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Si vede via Toscanella nell’Oltrarno, con i grandi archi sul lato della strada e il passaggio quieto della vita quotidiana. Il nome della via è attestato dal Medioevo e richiama la famiglia Toscanelli, presente in questa parte di Firenze con case, palazzo e un pozzo facebook