Giugliano assalto alla gioielleria Storm sul Corso Campano | banda in fuga con il bottino

Questa mattina, intorno alle quattro, una banda di ladri ha assaltato la gioielleria “Storm” situata in Corso Campano a Giugliano, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. I malviventi sono entrati nel negozio e sono riusciti a fuggire con il bottino, lasciando dietro di sé danni e confusione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

Ancora un colpo nel cuore di Giugliano. Intorno alle quattro di questa mattina, una banda di malviventi ha preso di mira la gioielleria “Storm” in Corso Campano, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno agito con estrema rapidità. Dopo aver forzato la serranda esterna, si sono introdotti all’interno del locale al civico 571, riuscendo a razziare preziosi sia nell’area vendita che nel retrobottega. L’azione è durata pochi minuti, sufficienti per mettere a segno il colpo e dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I malviventi sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce immediate. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si parla già di danni ingenti per l’attività commerciale, sia per la merce rubata che per le strutture danneggiate durante l’effrazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, assalto alla gioielleria Storm sul Corso Campano: banda in fuga con il bottino Articoli correlati Rapina a mano armata. Assalto alla gioielleria. Bottino da 80mila euroSi intrufolano nel centro commerciale da un’entrata secondaria, così da non dare nell’occhio, e poi vanno a colpo sicuro. Leggi anche: Assalto in gioielleria con i martelli. La banda con il volto coperto spacca le vetrinette: un arresto Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corso Campano Ladri in azione su corso Campano a Giugliano, presa d’assalto la gioielleria StormLadri in azione nella notte su corso Campano a Giugliano. Ad essere presa di mira, la gioielleria Storm, al civico 571. I malviventi, stando ad una prima testimonianza, avrebbero agito attorno alle ... internapoli.it Giugliano, Corso Campano riapre al traffico dopo 10 mesi di chiusuraDopo dieci mesi di chiusura forzata, torna finalmente percorribile il tratto di Corso Campano a Giugliano. A partire da oggi, giovedì 8 agosto 2025, la strada è nuovamente aperta al traffico, seppure ... ilmattino.it