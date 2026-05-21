Nella notte, una gioielleria situata in via Pupino, nel centro di Taranto, è stata presa di mira da un furto. I malviventi sono entrati nel negozio e hanno portato via oggetti di valore per un totale di circa 30.000 euro. La scoperta è stata fatta al mattino, quando il titolare ha constatato il danno. Sul luogo sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Un furto è stato messo a segno nella notte in una gioielleria in via Pupino, nel pieno centro di Taranto. I ladri si sono introdotti all'interno dell'attività e sono riusciti a rubare preziosi per un valore complessivo di circa 30mila euro, così come constatato dalla titolare una volta scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia di Stato oltre agli esperi della Polizia Scientifica per i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un volto ai malviventi che hanno colpito nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Furto in una gioielleria, bottino da 30.000 euro

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