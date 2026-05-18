Un nuovo film vede l’utilizzo di immagini spaziali di Blue Origin, l’azienda di proprietà di Jeff Bezos, nel lungometraggio intitolato “I See You”. L’accordo tra il produttore Andrea Iervolino e Blue Origin prevede l’inserimento di materiale visivo proveniente dalle attività spaziali dell’azienda. Le immagini sono state utilizzate per rappresentare le scene ambientate nello spazio nel film. La firma dell’accordo è stata annunciata ufficialmente dal produttore.

Andrea Iervolino annuncia accordo con Jeff Bezos per l’utilizzo di immagini spaziali di Blue Origin nel lungometraggio “I See You”. Riprese reali nello spazio per dare forma a una storia d’amore in stile vérité. È quello che vedremo nel film I See You molto presto. Stando a quanto si legge in una nota stampa, Space 11 Corp, società attiva nella space economy, nelle infrastrutture spaziali e nelle tecnologie spaziali con un focus sull’intrattenimento, ha annunciato che il suo prossimo lungometraggio integrerà reali immagini girate nello spazio provenienti da Blue Origin e materiali pubblicamente disponibili delle missioni NASA, con l’obiettivo di realizzare fino all’85% del film attraverso contenuti autentici legati allo spazio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Jeff Bezos, le immagini spaziali di Blue Origin nel film ‘I See You’ prodotto da Andrea Iervolino

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