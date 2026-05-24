Blue Origin | via libera FAA dopo il guasto del razzo New Glenn
La Federal Aviation Administration ha autorizzato nuovamente il volo del razzo New Glenn di Blue Origin dopo un guasto tecnico durante un test. Il problema ha riguardato il congelamento di una linea idraulica durante l’ascesa, che ha provocato un’interruzione temporanea delle operazioni. La decisione dell’FAA arriva dopo aver verificato che il problema fosse stato risolto. Non sono stati forniti dettagli su come il guasto possa influenzare la fiducia degli investitori nel progetto.
? Punti chiave Cosa ha causato il congelamento della linea idraulica durante l'ascesa?. Come influirà il guasto tecnico sulla fiducia degli investitori di Bezos?. Perché AST SpaceMobile ha dovuto affidare i nuovi satelliti a SpaceX?. Quali sono le nove azioni correttive approvate dalla FAA per il lancio?.? In Breve Guasto al sistema criogenico del secondo stadio GS2 causato da perdita di fluido.. Perdita del satellite BlueBird 7 di AST SpaceMobile durante la missione NG-3 del 19 aprile.. Dave Limp conferma installazione nuovo veicolo in Florida per test motori BE-3U.. AST SpaceMobile riprogramma lancio di 3 nuovi apparati con i Falcon 9 di SpaceX. 🔗 Leggi su Ameve.eu
BOEING 767 CRASH: FAA D.O.G.E. ALTITUDE & Newark, New Jersey Turnpike Runway Extravaganza 86 47
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