Blue Origin | via libera FAA dopo il guasto del razzo New Glenn

Notizia in breve

La Federal Aviation Administration ha autorizzato nuovamente il volo del razzo New Glenn di Blue Origin dopo un guasto tecnico durante un test. Il problema ha riguardato il congelamento di una linea idraulica durante l’ascesa, che ha provocato un’interruzione temporanea delle operazioni. La decisione dell’FAA arriva dopo aver verificato che il problema fosse stato risolto. Non sono stati forniti dettagli su come il guasto possa influenzare la fiducia degli investitori nel progetto.