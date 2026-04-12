Il sorriso di Jannik Sinner campione a Monte Carlo e numero uno al mondo | Sono super contento giocare qui è come giocare in Italia

Jannik Sinner ha vinto il torneo a Monte Carlo, sconfiggendo in finale Carlos Alcaraz. Con questa vittoria, l'azzurro si è posizionato al primo posto della classifica Atp, tornando a essere numero uno al mondo. Durante l'incontro, Sinner ha mostrato un sorriso soddisfatto e ha dichiarato di essere molto felice di giocare in un torneo così importante, paragonandolo a un match in Italia.

Non bastassero i numeri, è più sufficiente il sorriso dell'alto atesino al punto decisivo per capire quanto sia importante questa vittoria sulla terra rossa, la superficie meno digerita, quella in cui manca il torneo dello Slam, quella Parigi che è l'obiettivo della stagione. Queste le prime parole di Sinner: «Non saprei come cominciare per commentare questa settimana. Siamo arrivati qui con l’obiettivo di giocare più partite possibile. Oggi il livello è stato alto da entrambi. Un risultato incredibile, tornare numero 1 per me è importante anche se la classifica è la secondaria. Sono felice di aver finalmente vinto un torneo importante sulla terra rossa».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il sorriso di Jannik Sinner, campione a Monte Carlo e numero uno al mondo: «Sono super contento, giocare qui è come giocare in Italia» Leggi anche: Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte Carlo e tornerà numero uno al mondo Jannik Sinner: “Sono contento di giocare contro Alcaraz, mi servirà per il Roland Garros”Prestazione dominante e parole misurate: Jannik Sinner analizza con lucidità il successo nelle semifinali del Masters1000 di Montecarlo su Alexander...