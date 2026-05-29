Il femminicidio è un reato specifico solo in Italia?

Ogni anno nell’Unione europea vengono uccise oltre mille donne, nella maggior parte dei casi da partner o familiari. In Italia, il femminicidio è un reato specifico, mentre in altri paesi europei non esiste una legge dedicata. La definizione di femminicidio varia e non è riconosciuta come reato autonomo in tutte le legislazioni europee.

Ogni anno nell'Unione europea vengono uccise più di mille donne, nella maggior parte dei casi da un partner o da un familiare. E nonostante le misure adottate negli ultimi anni per contrastare la violenza di genere il fenomeno non sembra in diminuzione, anzi. Per contrastare questa strage. 🔗 Leggi su Today.it

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DELITTO DI FEMMINICIDIO - TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

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